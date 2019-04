Stiri pe aceeasi tema

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, s-a prezentat, vineri dimineața, la Secția 18 de Poliție din Capitala. Ea a fost plasata joi sub control judiciar de catre Secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. De asemenea, Kovesi a primit interdicția de a parasi Romania. Pe numele Laurei…

- Procesul Kovesi vs. Romania merge mai departe la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Plangerea a fost depusa pe 28 decembrie, Kovesi denuntand faptul ca nu ar fi beneficiat de dreptul de aparare in tara, ca urmare a demiterii din functia de la DNA. Pe data de 30 ianuarie a fost comunicat cazul…

- Profesorul Dan Voiculescu a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate revistei Capital, despre cum a facut primul milion, dar și despre situația actuala din Romania, din punct de vedere economic și politic. In plus, a oferit și un pronostic pentru alegerile prezidențiale. Fondatorul grupului…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare publicației britanice Financial Times in care susține ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror sef al Parchetului European. „Nu am nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati la…

- Șeful interimar al Direcției Naționale Anticorupție, Calin Nistor, a prezentat, vineri, bilanțul activitații structurii judiciar-penale pentru anul 2018. La conferința de presa a luat parte și omul de incredere al Laurei Codruța Kovesi, Marius Iacob, adjunctul șefului DNA. Potrivit datelor prezentate…

- Desi este in continuare intens sustinuta, atat din interior, dar si din exterior, functia de procuror european ar putea ramane doar un vis frumos pentru Laura Codruta Kovesi, relateaza Capital. Publicația il citeaza pe Ștefan Vlaston, fostul vicepresedinte PMP, care sustine ca are informatii conform…

- Joi au aparut și primele reacții de la Bruxelles, din partea susținatorilor fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a citarii acesteia la Secția pentru anchetarea Infracțiunilor din Justiție in urma unei plangeri facute de Sebastian Ghița privind repartrierea fostului șef FNI, Nicolae Popa.…