Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Antonio Banderas a castigat sambata seara premiul de interpretare masculina la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit agerpres.ro.Artistul spaniol a fost recompensat pentru rolul din filmul "Dolor y gloria', regizat…

- Actorul Antonio Banderas a castigat sambata seara premiul de interpretare masculina la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Artistul spaniol a fost recompensat pentru rolul din filmul "Dolor y gloria', regizat de Pedro Almodovar.…

- Cineastul Pedro Almodovar, selectat pentru a sasea oara in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, unde nu a castigat niciodata trofeul Palme d'Or, va face o noua tentativa in acest sens vineri seara, odata cu proiectia celui mai recent film al sau, intitulat "Dolor y gloria", o veritabila…

- PREMII CANNES 2019. Cineastul Pedro Almodovar, selectat pentru a sasea oara in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, unde nu a castigat niciodata trofeul Palme d'Or, va face o noua tentativa in acest sens vineri seara, odata cu proiectia celui mai recent film al sau, intitulat "Dolor y…

- Cineastul Pedro Almodovar, selectat pentru a sasea oara in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, unde nu a castigat niciodata trofeul Palme d'Or, va face o noua tentativa in acest sens vineri seara, odata cu proiectia celui mai recent film al sau, intitulat "Dolor y gloria", o veritabila…

- "Hors Normes", noul film al regizorilor Eric Toledano si Olivier Nakache, a fost inclus in selectia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de la Cannes si va inchide evenimentul, urmand sa fie prezentat in cadrul unei proiectii speciale ("Derniere Seance") la Grand Theatre Lumiere, in seara…

- Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre si Luc Dardenne, Ken Loach si Corneliu Porumboiu au fost incluse in competitia pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la editia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat, joi, organizatorii

- Nouasprezece filme vor concura anul acesta in competitia Festivalului de Film de la Cannes, potrivit listei initiale anuntata joi de delegatul general al evenimentului, Thierry Fremaux, si citata de AFP, printre productiile selectate numarandu-se ''La Gomera'' de Corneliu Porumboiu.…