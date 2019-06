Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a inregistrat vineri noi recorduri absolute de temperatura, Franta se va confrunta din nou sambata cu temperaturi extrem de ridicate, in special la Paris, in a sasea zi a unei canicule care afecteaza o mare parte a Europei Occidentale, informeaza AFP. Acest val de caldura, de o…

- Un val de caldura extrem de intens afecteaza portiuni intinse ale Europei, facand ca mercurul termometrelor sa se apropie in multe regiuni de 40 °C si, pe alocuri, chiar sa depaseasca aceasta valoare. Canicula afecteaza nu numai tarile cu clima mai calda, precum Spania, Italia sau Franta, ci si pe cele…

- Un incendiu de vegetatie a mistuit joi circa 4.000 de hectare din regiunea Catalonia, situata in nord-estul Spaniei, iar pompierii au declarat ca flacarile s-ar putea extinde in contextul unui val de canicula care afecteaza intreaga tara, relateaza Reuters. In unele zone ale Spaniei temperaturile ar…

- Vremea va fi deosebit de calda in mai multe zone din țara, iar meteorologii au emis o alerta de canicula ce dureaza pana joi seara. De asemenea, este o saptamana de foc in toata Europa. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de canicula in Romania. Potrivit meteorologilor,…

- Val de canicula in Europa! Maxime de 40 de grade Celsius saptamana viitoare Saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia, informeaza Euronews . Un val de aer fierbinte din Africa de Nord este motivul cresterii temperaturilor.…

- Muzeul Luvru din Paris (foto: www.architecturaldigest.com) O asociatie de profil care monitorizeaza intrarile de turisti si incasarile financiare ale muzeelor din intreaga lume, International Theme Parks Associations, a dat publicitatii clasamentul pe anul 2018 pentru Europa. Cateva state din Europa…

- Camorra este atat de puternica, incat reuseste sa destabilizeze puterea (de stat). "Mafiotii transforma violenta intr-o adevarata putere politica", a afirmat Melillo in fata presei straine la Roma.Parchetul din Napoli este cel mai important din Italia, cu 106 de magistrati. Cu toate acestea,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA PARLAMENTARII ROMANI DEVIN SURZI SI ORBI CAND VINE LA RAND LEGEA AUDIOVIZUALULUI "CASTILE ALBASTRE" ROMANE SUNT GATA DE LUPTA PENTRU PACE ATENTIE MAXIMA INSA LA RECHINI SI STICLELE CU OTRAVURI! PREMIERUL VACAROlU…