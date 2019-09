Stiri pe aceeasi tema

- "NU INTRU IN COMPETITIA ELECTORALA PRINTR-O FRAUDA! Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau sa intru in competitia prezidentiala printr-o frauda. Am reusit sa strang 172.893 de semnaturi. Astazi, pana la ora 24, mai astept din Suceava, Maramures si Teleorman inca aproximativ 5.500. Evident, nu sunt…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, cel care anunțase în iulie ca va candida ca independent la prezidențiale, a anunțat duminica dimineața ca a strâns doar 146.000 de semnaturi din cele 200.000 de necesare. Pleșoianu spune ca niște ”anonimi binevoitori” au vrut sa-l ”compromita”…

- Andrei Valentin Stoican, candidatul Miscarii Nationale Romane, si-a retras in aceasta dimineata candidatura la prezidentiale. Candidatul la prezidențiale susținut de șase formațiuni politice, printre care și partidul ADER al lui Neculai Onțanu, și-a anunțat retragerea printr-o postare pe Facebook. „Nu-mi…

- Biroul Electoral Central a decis in sedinta de vineri inregistrarea candidaturii si a semnului electoral pentru Viorica Dancila, din partea PSD, si a lui Theodor Paleologu, din partea PMP, informeaza sambata un comunicat de presa al BEC.

- Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial…