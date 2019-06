Candidat la prezidenţiale. Nume surpriză pe lista prezidenţiabililor PSD Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a scris intr-un comentariu pe pagina sa de Facebook ca ia in calcul o eventuala candidatura la presedintia Romaniei. Fostul ministru al apararii a fost intrebat de o urmaritoare de ce nu isi asuma acest lucru, fiind o persoana cu destula credibilitate in sanul partidului, iar Fifor a replicat "Ma gandesc serios la aceasta posibilitate". Candidatul PSD, stabilit in urma unui sondaj PSD, stabilit in urma unui sondaj Premierul Viorica Dancila a declarat in repetate randuri ca isi doreste ca prezidentiabilul PSD sa fie ales de intregul partid si sa fie persoana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

