- Ca procuror, Laura Codruta Kovesi a anchetat oameni politici de la varf, afaceristi puternici si judecatori corupti. Ea nu va fi stingherita de cateva jocuri politice de la Bruxelles, relateaza Politico dupa un interviu cu Laura Codruta Kovesi. Kovesi, fosta sefa a anticoruptiei din Romania este una…

- Laura Codruta Kovesi nu se va implica in politica. Fostul procuror-șef european, in prezent candidat la funcția de procuror-șef european, dezminte toate zvonurile care anunțau o presupusa cariera politica a acesteia și o candidatura la alegerile prezidențiale. Kovesi a precizat insa pentru Radio Europa…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si-a declarat, joi, la Sibiu, sustinerea in continuare a Laurei Codruta Kovesi, pentru mandatul de procuror-sef european. El a precizat ca mandatul votat deja de Parlamentul European ramane valabil si in legislatura viitoare. ”Exista o continuitate…

- Negocierile programate la Bruxelles pentru desemnarea viitorului Procuror European au fost anulate miercuri, din cauza blocajului pe relația Parlamentul European – Consiliul UE, care la rundele anterioare de discuții nu au reușit sa cada de acord asupra unui candidat comun. Intregul proces ar putea…

- Echipa de negociere a Parlamentului European a reiterat, in sesiunea de negociere de joi cu reprezentantii Consiliului UE, ca Laura Codruta Kovesi ramane candidatul preferat al institutiei pentru a deveni primul procuror-sef al noului Parchet European si a cerut Consiliului sa-si reconsidere pozitia,…

- Pe langa scrisoarea pe care o va trimite premierului roman, Tajani va face, in deschiderea sesiunii plenare a Parlamentului European, o declarație de susținere fața de Laura Codruța Kovesi, reafirmand sprijinul PE pentru ca fosta șefa a DNA sa ocupe funcția de procuror-șef al Parchetului European. Decizia…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma ca pozitia Parlamentului European, care sustine candidatura Laurei-Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european, are mai multe sanse de castig in negocierea cu Consiliul si prezinta si argumentele in acest sens. „Ca europarlamentar si,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan, purtator de cuvant al PPE, explica felul in care vor decurge negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind numirea primului procuror-șef al Uniunii Europene. Acesta sustine, pe baza unor precedente, ca Laura Codruta Kovesi, alegerea Parlamentului…