Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a spus, luni seara, la TVR, ca exclude o candidatura la alegerile prezidentiale din toamna acestui an si crede ca poate ajuta mai bine candidatul PSD din postura de prim-ministru potrivit news.ro.Dancila a afirmat, intr-o emisiune la postul public de televiziune, ca…

- Premierul Viorica Dancila anunta ca va fi candidat la functia de presedinte al PSD, la congresul din 29 iunie. "Cred ca voi candida. Deocamndata sunt foarte preocupata de organizare", a spus Viorica Dancila, la Marius Tuca Show. Intrebata daca va fi candidat, Dancila a raspuns: "Da, dar eu sper sa mai…

- Anuntul a fost facut in deschiderea sedintei Delegatiei Permanente a PRO Romania. "Am pus niste seminte in urma cu un an, semintele au facut un trunchi, asa firav, de 6,5-, acum avem un singur obiectiv - sa prindem radacini si sa creasca acest PRO Romania. Ne ajuta greselile adversarilor, dar azi (...)…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PSD-ALDE va anunța candidatul coaliției la alegerile prezidențiale inainte de vacanța de vara, precizand ca nu duminica seara, dupa europarlamentare, fiindca e „greșit sa iei decizii la cald”.„Cred ca inainte de vacanța de vara. Intotdeauna consider ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a ironizat, miercuri, intr-o declaratie la Palatul Cotroceni, anuntul facut de liderul PSD Liviu Dragnea, ca va anunta duminica seara daca va candida la alegerile prezidentiale. "Nu cred ca se va anunta mare branza la PSD duminica seara, decat ca vor pierde alegerile", a…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca nu a inteles ca anuntul liderului PSD Liviu Dragnea ar fi unul care vizeaza o candidatura proprie la prezidentiale. Presedintele ALDE a precizat ca exista un plan cu privire la o candidatura comuna a celor doua partide.

- Liviu Dragnea susține ca duminica, dupa alegerile europarlamentare, va anunța candidatul pentru alegerile prezidențiale. „Acum am convingerea ca batalia pentru funcția prezidențiala este foarte importanta. Cred ca trebuie facute toate eforturile ca acest personaj (n.r. - Klaus Iohannis) sa…

- Liviu Dragnea a declarat marți, la Adevarul Live, ca „dupa alegeri, chiar duminica seara” va face un anunț cu privire la o eventuala candidatura a sa la prezidențiale. Dupa alegeri. Chiar duminica seara...