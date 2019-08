Romania are cea mai mare rata de mortalitate prin cancer de col uterin din Europa, conform statisticilor. Am ajuns in acest top din cauza lipsei de informare: multe femei nu știu cum se pot proteja de aceasta boala și de ce trebuie sa mearga regulat la medicul ginecolog, pentru analize. Cancerul de col uterin descoperit in stadii incipiente are mari șanse de vindecare. In plus, utilizarea metodelor de prevenție reduce cu pana la 80% riscul de cancer de col uterin. De aceea, este bine sa afli ce presupune aceasta boala, cum se trateaza și cum se poate preveni.