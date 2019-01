Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul chinez in Canada a acuzat miercuri aceasta tara ca 'adopta in mod arogant standarde duble' din cauza 'egocentrismului occidental si a suprematiei albe', pe fondul disputei diplomatice intre Beijing si Ottawa, informeaza joi dpa. Omul de afaceri canadian Michael Spavor si fostul diplomat…

- Ambasadorul chinez in Canada a acuzat miercuri aceasta tara ca "adopta in mod arogant standarde duble" din cauza "egocentrismului occidental si a suprematiei albe", pe fondul disputei diplomatice intre Beijing si Ottawa, informeaza joi dpa. Omul de afaceri canadian Michael Spavor si fostul…

- Diplomatii canadieni din China s-au intalnit marti cu al doilea dintre cetatenii canadieni care au fost retinuti luna trecuta dupa arestarea sefei operatiunilor financiare ale companiei chineze Huawei la Vancouver, a informat Ministerul de Externe al Canadei, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește…

- Un grup de parlamentari din Canada aflati intr-o vizita in China au cerut luni autoritatilor sa elibereze doi canadieni detinuti de luna trecuta, dar nu au avut succes, a relatat Canadian Broadcasting Corp, informeaza Reuters, relateaza agerpres.ro.Citește și: S-a aflat! Cați bani a incasat…

- Un grup de parlamentari din Canada aflati intr-o vizita in China au cerut luni autoritatilor sa elibereze doi canadieni detinuti de luna trecuta, dar nu au avut succes, a relatat Canadian Broadcasting Corp, informeaza Reuters. Ottawa cere ca China sa-i elibereze imediat pe Michael Kovrig si Michael…

- Meng Wanzhou, in varsta de 46 de ani, a fost arestata la 1 decembrie, in Canada, in timp ce se afla in tranzit intre doua zboruri, pe aeroportul din Vancouver.Ea este fiica fondatorului Huawei, o societate pe care agentii de informatii americane o prezinta ca avand legaturi cu Guvernul…

- Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei, este detinuta de la 1 decembrie de Canada, la cererea SUA. SUtatele Unite, a apreciat Beijingul, trebuie sa revina asupra mandatului de arestare pe care l-au emis impotriva lui Meng Wanzhou. China isi rezerva posibilitatea de a lua masuri, in functie…

- Aceasta este detinuta de la 1 decembrie de catre Canada, la cererea SUA. SUA, a apreciat Beijingul, trebuie sa revina asupra mandatului de arestare pe care l-au emis impotriva lui Meng Wanzhou. China isi rezerva posibilitatea de a lua masuri, in functie de ceea ce vor face sau nu americanii, a specificat…