- Romania se afla pe primul loc la nivelul Uniunii Europene la capitolul ratei anuale a inflatiei, estimata la 4,1%, fiind urmata de Ungaria, Letonia si Slovacia, potrivit datelor Eurostat, informeaza MEDIAFAX.Media inflației anuale la nivelul Uniunii Europene a fost de 1,4% in iulie 2019, in scadere…

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9% inregistrat in luna iunie, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). …

- Romania a avut, si in luna iunie 2019, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 3,9%, mai mic totusi fata de nivelul de 4,4% inregistrat in luna mai, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Romania continua sa dețina cel mai inalt nivel al inflației din Uniunea Europeana, conform datelor prezentate de oficiul european de statistica – Eurostat. Astfel, in luna iunie, inflația in țara noastra a fost de 3,9%, iar dupa noi se situeaza Ungaria, cu 3,4% și Letonia, 3,1%. Rata anuala a inflației…

- Este a sasea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a ramas stabila in luna iunie 2019 la 1,6%, in timp ce in zona euro inflatia a crescut usor pana la 1,3%, de la un nivel de 1,2% inregistrat…

- Inflația mare din Romania este generata in mare parte din cauza creșterilor de pensii și salarii, una din politicile partidului de guvernamant, iar in perioada urmatoare ne vom aștepta sa avem un nivel ridicat al inflației, conform BNR. Incertitudinile si riscurile asociate perspectivei inflației continua…

- Romania a avut, in luna mai 2019, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,4%, acelasi cu cel inregistrat in luna aprilie, potrivit Eurostat. Comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, în România…

