Campanie promotionala magPhone: huse telefoane cu pana la 70% discount Magazinul online magPhone.ro - huse si accesorii telefoane a anuntat recent lansarea unei campanii promotionale ample care vizeaza cele mai populare produse de pe website.



Este vorba despre o actiune de tip lichidare de stoc, in care comerciantul cauta sa impulsioneze vanzarile, scade drastic marjele de castig si stimuleaza generarea de volume ridicate. Este o ocazie excelenta pentru clienti sa se bucure de produse variate la preturi minime de piata.



"In actuala campanie promotionala am inclus modele variate de huse telefoane si folii telefoane fabricate de catre companii de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

