Campanie electorală Brazilia: candidat, împușcat la Sao Paulo Adriano da Costa e Silva, candidatul partidului Democratia Crestina la postul de guvernator al metropolei braziliene Sao Paulo, a fost atacat miercuri seara cu focuri de arma in timp ce se afla in automobilul sau, a anuntat politia braziliana, citata de AFP. Politicianul si soferul sau au fost usor raniti in acest incident. ''S-au tras mai multe focuri de arma. Circumstantele incidentului sunt necunoscute pentru moment, o ancheta este in desfasurare'', a indicat o sursa oficiala braziliana. Patru zile pana la alegeri Atacul, care a survenit cu patru zile inaintea alegerilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

