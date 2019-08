Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat, luni, pe DN 7 - Valea Oltului, intre județele Sibiu și Valcea, in urma impactului dintre o cisterna incarcata cu acid clorhidric și un tir, in localitatea Racovița. Nn sunt scurgeri de motorina sau acid, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de…

- Traficul rutier este blocat, luni seara, pe DN 7 – Valea Oltului, in urma impactului dintre un autoturism și un TIR incarcat cu adeziv, in zona localitații Calimanești, județul Valcea. Doua persoane au fost ranite grav.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Un TIR incarcat cu cereale s-a rasturnat pe breteaua de legatura dintre autostrada A1 și Drumul Național 7, coborare spre zona industriala Arad. Autoritațile au fost alertate imediat prin 112. Conform reprezentanților ISU Arad s-au inregistrat scurgeri de carburant. Mai mult, șoferul a fost…

- Circulatia rutiera este oprita in aceasta dimineața pe Drumul Național 29C (DN 29C), in judetul Botosani, in urma unui accident rutier soldat cu decesul unui pieton, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. La kilometrul 20, pe raza localitatii Varfu Campului, un barbat…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt in ambele sensuri pe DN 2 Focsani – Adjud, intre localitatile Tisita si Marasesti, judetul Vrancea, din cauza unui eveniment rutier. Un autotren s-a rasturnat pe suprafata carosabila, fara…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 7 in județul Sibiu, intre localitațile Boița și Lazaret. Conform reprezentanților IPJ Sibiu șoferul unui autoturism, condus spre Sibiu, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un TIR condus regulamentar din sens opus. …

- Traficul rutier este intrerupt, joi dupa-amiaza, pe DN11, intre localitatile Ferastrau-Oituz si Harja, judetul Bacau, dupa ce o cisterna incarcata cu substante inflamabile s-a rasturnat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN 11, intre localitatile Ferastrau-Oituz…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dimineata, pe DN 1, in judetul Brasov, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe suprafata carosabila, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc pe DN 1, la kilometrul 146+500…