- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca „electoratul liberal il obliga sa-si depuna candidatura“ pentru prezidentiale. Singurul aspect necunoscu ar fi daca va fi doar candidatul ALDE, sau al coalitiei PSD-ALDE.

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a aratat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca a asistat la un ”spectacol naucitor si durereos” in urma interventiei procurorului in cazul fetitei de opt ani din Mehedinti, acuzand ca Romania a ajuns ”republica procurorilor”. ”Ma numar printre romanii stupefiati…

- Partidul Puterii Umaniste (PPU) și-a lansat in cadrul congresului de sambata, 8 iunie, candidatul pentru alegerile prezidențiale de la sfarșitul acestui an in persoana Ramonei Ioana Bruynseels, fost consilier guvernamental. Bruynseels le-a transmis delegaților la Congresul PPU ca nu crede in politica…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, miercuri, ca ALDE refuza “pactul” propus de Klaus Iohannis, pe care il acuza ca iși depașește atributele constituționale. “La consultarile pe care le-am avut, nu a facut nici cea mai mica mențiune in legatura cu acest subiect. Deturneaza sensul…

- Anunț exploziv al noului lider al PNL Rareș Bogdan, care impune viitoare linie in partid in privința pensiilor speciale. Nimeni in afara de militarii aflați in teatrele de razboi nu va beneficia de pensii speciale. Nici macar magistrații. Ceea ce inseamna ca pensiile speciale pentru judecatori și procurori,…

- UPDATE Intr-o intervenție in emisiunea Obiectiv de la Antena 3, realizata de jurnalista Oana Zamfir, Viorica Dancila și-a nuanțat declarațiile precizand ca este convinsa ca Liviu Dragnea se va consulta cu membrii CEX inainte de a face anunțul de duminica seara, pentru ca și pana acum “toate deciziiile…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a cerut membrilor formatiunii pe care o conduce sa arate, prin rezultatul alegerilor europarlamentare, ca ALDE este o forta. „Daca vreti sa obtinem un...

- Presedintele Senatului, Calin-Popescu Tariceanu, a declarat joi, intr-un interviu, ca este pregatit sa-si asume candidatura la alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului, urmand sa anunte o decizie concreta la finalul europarlamentarelor.