- Cel putin trei persoane au fost ucise de o stanca de calcar care s-a prabusit pe o plaja din California, au declarat autoritatile locale sambata relateaza agerpres. Incidentul a avut loc vineri, cand pietrele au cazut peste inotatori, in apropierea unei scari care duce la Grandview Surf Beach, la…

- Surparea s-a produs vineri pe plaja Grandview Surf Beach, la nord de San Diego. O persoana a murit pe loc si alte trei au fost ranite. Ulterior, doua dintre cele trei persoane ranite au murit la spital.Serviciile de salvare au continuat sambata cautarile pe plaja, cu ajutorul cainilor,…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite joi intr-un incendiu de proportii izbucnit la o centrala electrica din regiunea Moscovei, au anuntat responsabili si media ruse, citate de Reuters si EFE. Focul de la centrala termoelectrica 27 din nord-estul capitalei ruse a cuprins o suprafata de 800…

- Cel putin 50 de persoane au murit si alte 101 au fost ranite, luni, in Nigeria, dupa ce o cisterna plina cu benzina s-a rasturnat si ulterior, a explodat.Numarul mortilor este foarte probabil sa creasca, insa, din cauza ranilor foarte grave suferite de unii dintre raniti.

- UPDATE ora 13:00 Accidentul soldat cu cinci morti, produs noaptea trecuta la intrarea in municipiul Barlad, a fost provocat, potrivit primelor cercetari ale politistilor rutieri, de un sofer in varsta de 31 de ani care s-a angajat intr-o depasire neregulamentara. Ambii soferi implicati in coliziune…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Cel puțin 45 de persoane au murit si aproximativ 200 sunt date disparute dupa ce o nava care transporta peste 400 de persoane s-a scufundat in lacul Mai-Ndombe din vestul Republicii Democratice Congo, a anuntat guvernatorul provinciei Antoine Masamba, potrivit BBC preluat de mediafaxMajoritatea…

- Cel puțin patru persoane, inclusiv doi civili, au fost ucise și mai multe au fost ranite in estul Pakistanului dupa ce o explozie a avut loc in apropierea unui important templu sufit din orașul Lahore, potrivit autoritatilor pakistaneze, relateaza postul Al Jazeera potrivit mediafax Explozia…