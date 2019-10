Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii il cinstesc vineri, 11 octombrie, pe Sfantul Apostol Filip, potrivit calendar ortodox 2019. Acest sfant este unul din cei șapte diaconi. La mulți ani celor care poarta numele acestui Sfant!

- Sarbatoare cu cruce rosie pentru crestini, in prima zi din luna octombrie. In fiecare an, pe data de 1 octombrie, Biserica praznuieste una dintre cele mai importante sarbatori de peste an, care este inchinata Maicii Domnului.

- Sarbatoare mare pentru crestini, luni, in ultima zi din luna septembrie. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in aceasta zi. Astfel, Sfantul Grigorie Luminatorul este inchinat de Biserica pe data de 29 septembrie.

- Sarbatoare mare pentru crestini, duminica, pe data de 29 septembrie. In fiecare an, la aceasta data, un mare sfant al crestinatatii este praznuit de Biserica. Astfel, duminica, Sfantul Chiriac Sihastrul este sarbatorit.

- Sarbatoare importanta, sambata, pe data de 21 septembrie, Doi mari Sfinti sunt praznuiti in aceasta zi. Sfantul Proroc Iona si Sfantul Apostol Codrat sunt praznuiti de Biserica pe data de 21 septembrie.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, pe 19 septembrie. Trei Sfinti sunt praznuiti, in fiecare an, pe aceasta data. Astfel, Biserica sarbatoreste joi pe Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont.

- Sarbatoare mare pentru crestini, marti, pe data de 17 septembrie. In fiecare an, in aceasta zi o mare Sfanta este praznuita de catre Biserica. Astfel, Sfanta Sofia este sarbatorita datorita credintei sale puternice.

- Sarbatoare importanta pentru crestini, sambata, la doua zile dupa praznuirea Adormirii Maicii Domnului. In fiecare an, pe data de 17 august, Biserica il sarbatoreste pe Sfantul Mucenic Miron.