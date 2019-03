Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare importanta, in a doua zi de primavara, pentru crestini. Un mare Sfant este prazunuit in aceasta zi. Astfel, Nicolae Planas este Sfantul pe care crestinii il sarbatoresc, in fiecare an, pe data de 2 martie.

- La o zi distanța de Dragobete, pe 25 februarie este mare sarbatoare la romani! In calendar este praznuit un sfant important, iar in aceasta zi este bine sa rostești rugaciunea pentru impacare, care mai puternica dintre toate.

- Sarbatoare importanta, duminica, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii este praznuit in fiecare an, pe data de 10 februarie. Sfantul Haralambie a fost episcop in Cetatea Magneziei, din Asia Mica, Turcia de astazi.

- Sarbatoare importanta, joi, pentru toti crestinii. Un mare Sfant al crestinatatii est praznuit in fiecare an, pe data de 7 februarie. Asadar, Sfantul Partenie, episcopul Lampsacului, este sarbatorit joi, pe data de 7 februarie.

- Calendar ortodox 11 ianuarie. Zi de sarbatoare pentru credincioși, marcata in calendar cu cruce neagra. In aceasta zi este praznuit Cuviosul Teodosie cel Mare. La mulți ani sarbatoriților!

- Calendar ortodox, 27 decembrie Sarbatoare. In a traia zi de Craciun credinciosii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Arhidiacon Stefan, primul martir al Bisericii. Afla ce obiceiuri si traditii trebuie sa respecti astazi pentru a avea noroc si ce iti este interzis sa faci.

- Calendar ortodox 24 decembrie. In Ajunul Craciunului creștinii ortodocși o praznuiesc pe Sfanta Mucenița Eugenia. La mulți ani femeilor care poarta acest nume de sarbatoare și semnificația acestuia. La mulți ani, Eugenia

