Stiri pe aceeasi tema

- Spania si Suedia s-au alaturat in aceasta seara grupului de echipe nationale care au obtinut maximum de puncte la Campionatul Mondial dupa patru meciuri. Cu acest bilant se mai lauda Croatia, Norvegia si Danemarca. Joi, in ultima etapa a primei faze a competitiei, vom avea doua...

- Favoritele meciurilor disputate duminica in cadrul Campionatului Mondial de handbal masculin s-au impus fara probleme, Qatarul fiind singura echipa care a caștigat pornind cu șansa a doua. Macedonia, Croația, Ungaria, Spania și Suedia și-au caștigat meciurile la cel puțin cinci goluri diferența și ocupa…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta trimite trei jucatori la Campionatul Mondial din Germania si Danemarca, programat in aceasta perioada. Portarul Nikola Mitrevski si interul stanga Velko Markoski vor evolua pentru Macedonia, in Grupa B, din care mai fac parte campioana europeana…

- Campionatul Mondial de handbal masculin va debuta, joi, la Berlin, cu partida dintre Germania si Coreea. Coreea va participa, in premiera, cu o echipa unificata, formata din sportivi din Coreea de Nord si cea de Sud. CM de handbal, cu 24 de echipe la start, se va disputa prima data cu doua natiuni…

- OrtodoxeSf. Proroc Agheu; Sf. Teofana imparateasaGreco-catoliceSf. pf. Agheu Romano-catoliceSs. Adelaida, imp.; Aggeu, profet Sfantul Proroc Agheu este pomenit in calendarul crestin ortodox la 16 decembrie.Era din semintia lui Levi si s-a…

- 'Sper ca aceasta pagina a fost intoarsa', a declarat Vladimir Putin in fata jurnalistilor la Kremlin, alaturi de premierul grec Alexis Tsipras. Vladimir Putin a subliniat importanta relatiilor economice bilaterale, mai ales in domeniul energetic. Federatia Rusa asigura mai mult de jumatate din necesarul…

- SFANTUL NICOLAE. In noaptea de 5/6 decembrie se spune ca Mos Nicolae vine la geamuri si vede copiii care dorm si sint cuminti, lasindu-le in ghete daruri, insa tot el este acela care-i pedepseste pe cei neascultatori.Mos Nicolae nu se arata niciodata. Cine este Mos Nicolae? Cunoscut in Transilvania…

- Roma, Milano și Alghero (Sardinia) sunt cele mai cautate destinații turistice de city break de catre romani, in aceasta toamna, potrivit unei analize a agenției de turism online Fly Go. Cele trei orașe care conduc in topul preferințelor turiștilor sunt toate din Italia. „Datorita conexiunilor aeriene…