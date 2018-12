Cadou de final de an pentru primării. Guvernul scoate jumătate…

Nu mai puțin de 562 de milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului vor merge la final de an catre decontari ale primariilor pentru proiectele din cadrul PNDL I și II și pentru plata cheltuielilor curente. Decizia a fost luata ieri, in sedința executivului care a aprobat doua hotarari in acest sens.