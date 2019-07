Polițiștii buzoieni sunt in alerta, dupa descoperirea unui cadavru abandonat pe un camp situat in localitatea Tabaraști. Vineri a sosit rezultatul necropsiei in cazul femeii gasite moarte pe un camp, la ieșirea din satul Tabaraști. Legiștii au confirmat faptul ca trupul ii aparține Auricai Anghel, o femei de 45 de ani, din Tabaraști, moartea fiind violenta. Deși trupul se afla intr-o stare avansata de putrefacție, medicii legiști au putut stabili ca decesul femeii s-a produs in urma multiplelor lovituri produse cu un obiect ramas deocamdata necunoscut. Nu este exclus ca femeia sa fi fost injunghiata…