Cabană de lemn, distrusă din unui incendiu de vegetaţie Incendiul a fost observat si anuntat cu intarziere, motiv pentru care, la sosire, echipajele de pompieri au gasit cabana, cu o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati si o anexa a acesteia, distruse de flacari aproape in totalitate. 'Cel mai probabil, incendiul a fost generat de o ardere de vegetatie uscata scapata de sub control', a informat purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda. Pentru stingerea focului, la locul incendiului au actionat doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale cu apa si spuma, informeaza Agerpres. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

