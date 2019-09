Stiri pe aceeasi tema

- Militarul buzoian Ciprian Ștefan Polschi, ucis saptamana trecuta in teatrul de operații din Afganistan, a fost condus joi pe ultimul drum de soție, de cei doi copii, parinți, prieteni și de camarazii de arma. Sute de oameni au participat la slujba de inmormantare. Dintr-un elicopter militar care a survolat…

- Astazi la Buzau au avut loc funeraliile sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ștefan Polschi, cazut la datorie, in 5 septembrie, pe timpul indeplinirii unei misiuni in Afganistan. La ceremonia religioasa, alaturi de familia indurerata au participat camarazi, colegi, rude și prieteni din Garnizoana Buzau.…

- Sublocotenentul post-mortem Ciprian Polschi va fi inmormantat maine, cu onoruri militare, la Cimitirul Eroilor. Militarul buzoian a fost repatriat ieri, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe Aeroportul Otopeni. Dupa cateva ore, sicriul a fost adus la Buzau si depus la capela Bisericii Sf. Ștefan,…

- Sicriul cu trupul militarului Ciprian Ștefan Polschi, ucis joi dimineața in Afganistan, va fi repatriat in cursul zilei de marți. Surse din MApN afirma ca sicriul va fi adus in țara cu o aeronava militara ce va ateriza pe un aeroport din București. Inmormantarea ar urma sa aiba loc joi, la Cimitirul…

- La unitatea militara UM 01847 Parasutisti din Crang din Buzau in care era incadrat caporalul Ciprian Ștefan Polschi cand a plecat in misiunea din Kabul in timpul careia și-a pierdut viața, s-a ținut un moment de reculegere in memoria acestuia. In fața batalionului s-a citit un mesaj in care a fost amintita…

- Sicriul cu trupul militarului Ciprian Ștefan Polschi, ucis vineri dimineața in Afganistan, va fi repatriat in cursul zilei de duminica. Surse din MApN afirma ca sicriul va fi adus in țara cu o aeronava militara ce va ateriza pe un aeroport din București. Inmormantarea ar urma sa aiba loc marți, la Cimitirul…

- Klaus Iohannis a declarat, joi, ca il va decora pe Ciprian Ștefan Polschi, militarul roman ucis in atentatul terorist de la Kabul, cu Ordinul Național „Steaua Romaniei”. Președintele a transmis ca este alaturi de familia greu incercata, careia i-a transmis condoleanțe. Il voi decora pe bravul nostru…