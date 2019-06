Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane care se plimbau cu o hidrobicicleta pe lacul Balta Alba, din judetul Buzau, au fost surprinse, duminica, de o furtuna violenta, localitatea fiind sub atentionare cod portocaliu emisa de meteorologi. Echipaje de pompieri incearca sa salveze persoanele respective potrivit news.roPotrivit…

- Pompierii buzoieni au intervenit pentru salvarea unor persoane care se deplasau cu o hidrobicicleta pe Lacul Balta Alba și care au fost surprinse de o furtuna puternica. In zona a plouat torential iar vantul sufla cu putere. In drumul lor spre misiunea de salvare a persoanelor surprinse de vijelie pe…

- UPDATE: Cele cinci persoane aflate pe hidrobicicleta au ajuns la mal și urmeaza a fi evaluate medical de catre echipajul SMURD. Cel puțin doua persoane se afla, la aceasta ora, blocate intr-o hidrobicicleta pe un lac din comuna buzoiana Balta Alba. Pompierii ramniceni incearca sa le salveze viața. Un…

- Opt persoane au fost salvate si 263 evacuate din calea viiturilor, in ultimele 24 de ore, in judetele Arges, Arad, Bihor, Botosani, Buzau si Timis, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. "In ultimele 24 de ore, pompierii, politistii si jandarmii au intervenit in 101 localitati din 23…

- Un barbat de 55 de ani, din localitatea Glodeni, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut, vineri dimineata, controlul asupra autoturismului intr-o curba usoara de pe un drum comunal, langa Pacureni, si a intrat in coliziune cu un autobuz cu 25 de pasageri la bord, ranind usor patru dintre…

- Doua persoane au decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier produs marti pe DN 2, in zona localitati buzoiene Potarnichesti, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, Ane Marie Vrapciu, din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce se deplasa…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce un fulger a lovit regiunea dealului Acropole din Atena, a anuntat un reprezentant al serviciului de Ambulanta din Grecia, care a precizat ca doi paznici si doi turisti aflati la situl arheologic au fost raniti usor de cioburi de sticla. Nu sunt indicii…

- Un echipaj Salvamont Alba a fost chemat sa intervina, duminica dupa-amiaza, pentru recuperarea a doua persoane ramase blocate in zona Rameț . Serviciul Public Salvamont Salvaspeo Alba a intervenit in urma unui apel prin 122 in zona Rameț a județului Alba, pentru recuperarea a doua persoane care, surprinse…