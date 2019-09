Buzău: Acţiune de combatere a infracţiunilor silvice, soldată cu amenzi de 26.000 lei Potrivit IPJ Buzau, activitatile de verificare s-au desfasurat atat la societati comerciale, cat si in fondul forestier din extravilanul localitatilor Terca, Lopatari si Corbu, ocazie cu care au fost avute in vedere modul de exploatare din fondul forestier si legalitatea desfasurarii operatiunilor cu material lemnos la instalatiile de debitare. "La una dintre societatile verificate au fost constatate nereguli privind diferente intre stocurile faptice si scriptice, motiv pentru care s-a luat masura sanctionarii contraventionale cu amenda in valoare de 8000 de lei conform Legii nr. 171/2010… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

