Stiri pe aceeasi tema

- Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, inregistra un avans de 0,05%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 0,40%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, consemna o apreciere de 0,04%. Indicele…

- Valoarea totala a schimburilor s-a situat la 42,77 milioane de lei (9,04 milioane de euro). Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inregistrat o crestere de 0,35%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor s-a apreciat cu 1,19%. BET-NG, indicele…

- Valoarea totala a schimburilor s-a situat la 18,01 milioane de lei (3,81 milioane de euro), la jumatate fata de ziua precedenta.Indicele BET Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inregistrat o scadere de 0,40%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor s-a…

- Ziua de joi, 4 iulie, a fost cea mai buna zi de tranzactionare a saptamanii la Bursa de la Bucuresti, in conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal s-a cifrat la 78,75 milioane de lei. In ultima luna, o valoare mai mare a tranzactiilor cu actiuni a fost consemnata…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea tranzactiilor a fost de 63,17 milioane de lei (13,34 milioane de euro). Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere…

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o depreciere de 0,20%, ajungand la 8.797,06 puncte, BET-TR, indicele de tip total return care include si dividendele acordate de companiile din BET, a coborat cu 0,19%, iar BET-Plus, care…

- Indicele principat BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o crestere cu 0,09%, la 8.623,03 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a castigat 0,1%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al…

- Indicele principat BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o crestere cu 1,68%, la 8.615,37 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a castigat 1,66%.Indicele blue-chip extins BET-XT,…