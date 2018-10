„Atentie, Cad Mere!”, primul joc al unui vlogger roman

Alex Cozma, cunoscut in sfera vlogging-ului romanesc sub numele de „Atentie, Cad Mere!”, lanseaza impreuna cu trei studenti romani jocul ce-i poarta numele. Acesta este disponibil gratuit pe Android si, in curand, pe iOS. „Ne plac jocurile pe telefon, fie ca asteptam autobuzul sau suntem… [citeste mai departe]