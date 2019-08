Bulgaria - Ritual "cosmic", executat la o altitudine de peste 2.000 de metri

Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de spații comerciale vor accelera in a doua jumatate a anului, cand aproximativ 150.000 metri patrati vor fi livrați in mai multe orașe din țara, in București noile livrari insumand 35,000 metri patrati, potrivit raportului H1 Romania Retail MarketBeat, realizat de compania de consultanța…

- Circulatia pe cea mai inalta sosea din tara, Transalpina, va fi inchisa pe mai multe segmente orare in weekend-ul 10-11 august, pentru ca pe serpentinele de pe Muntii Parang se va desfasura a patra editie a Campionatului National de Drift.

- Alana Cutland, in varsta de 19 ani și studenta la Cambridge, a deschis ușa avionului in care se afla și a sarit de la 1100 de metri, conform Dailymail. Fata care a sarit din avionul de mici dimensiuni in...

- Un turist din Sibiu a ramas blocat la peste 1.300 de metri altitudine, intr-o zona cu vai abrupte, dupa ce s-a ratacit in drum spre Crucea Caraiman. Turistul a incercat timp de mai multe ore sa ia legatura...

- Fostul președinte Traian Basescu a prezentat duminica, la Romania Tv, un raport al Comisiei Europene privind serviciul 112. „S-a incercat in zona de discreditare, in faza inițiala, dadeau vina una pe alții. Iata ce poate face STS! In momentul de fața, STS poate sa dea o evaluare a locației…

- FOTO – Arhiva Primul strat de zapada din luna iulie a fost inregistrat in noaptea de marti spre miercuri din cauza temperaturilor scazute pe Varful Pietrosu Rodnei, judetul Maramures, la o altitudine de peste 2.300 de metri, scrie Mediafax. Primarul orasului Borsa, Sorin Timis, a declarat, miercuri,…

- Evenimentul a avut loc luni, 8 iulie, la ora locala 9.45, si a facut parte din reeditarea expeditiei „Sky is the limit", initiata in 2017, anul primei escaladari cu succes a masivului georgian. De data aceasta, alaturi de Sebastian Agafiti s-au aflat sotia sa, Inga Agafiti Salagup, si partenerii polonezi…

- Momente dramatice petrecute la mii de metri altitudine. Zeci de oameni au trecut prin clipe de cosmar dupa ce avionul la bordul caruia se aflau a intrat intr-o zona cu turbulente potrivit digi24.roAparatul de zbor s-a zdruncinat atat de tare, incat caruciorul cu bauturi a fost aruncat in plafon.…