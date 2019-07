Stiri pe aceeasi tema

- La primul vot asupra candidaturii lui Kovesi, care a avut loc inaintea alegerilor europarlamentare din 26 mai, ambasadorul Bulgariei la UE a votat impotriva lui Kovesi, insa noile evolutii de pe scena politica de la Bruxelles a determinat Sofia sa isi schimbe radical pozitia. Presedintele francez Emmanuel…

- Cristian Tudor Popescu a lansat sambata intrebarea daca Laura Codruța Kovesi a fost „data afara” de la DNA la Bruxelles.„Prin vocea președintelui Macron, Franța se raliaza Germaniei in susținerea Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Cu doar ceva mai…

- "Nu avea cum si nu are cum sa retraga un stat membru un candidat pentru functia de procuror-sef la nivel european, pur si simplu pentru ca nu sunt candidati ai statelor membre. Laura Codruta Kovesi nu a fost candidatul Guvernul Romaniei. A candidat pe cont propriu. Domnul Bohnert din Franta a candidat…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca procesul de desemnare a Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef al Parchetului European a fost "blocat politic”, iar daca acest lucru nu s-ar fi intamplat aceasta ar fi deja in functie. Ciolos sustine ca doar "competenta" lui Kovesi "o va duce acolo,…

- "Nu avea cum si nu are cum sa retraga un stat membru un candidat pentru functia de procuror-sef la nivel european, pur si simplu pentru ca nu sunt candidati ai statelor membre. Laura Codruta Kovesi nu a fost candidatul Guvernul Romaniei. A candidat pe cont propriu. Domnul Bohnert din Franta a candidat…

- Motivul real pentru care Laura Codruța Kovesi nu are inca cale libera pentru preluarea șefiei Parchetului European a fost dezvaluit de liberalul Rareș Bogdan. El a facut o serie de declarații explozive la o emisiune TV. Rareș Bogdan a facut lumina în cazul Laura Codruța Kovesi. Cred…

- Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, este favorit pentru a prelua conducerea Parchetului Național Financiar (PNF), o instituție echivalenta in Franța cu Direcția Naționala Anticorupție din Romania. Bohnert ar urma sa ii ia locul actualei șefa a…

- Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos a declarat la Digi 24, ca ii va da toata susținerea Laurei Codruța Kovesi in cursa pentru șefia Parchetului European.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani „Ii voi da toata…