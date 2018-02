Bulgaria: Marş cu torţe al extremei-drepte pe străzile din Sofia Sofia, 18 feb /Agerpres/ - Mai multe sute de militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, aprinzand torte in memoria unui general bulgar pro-nazist, relateaza AFP.



Autoritatile locale au incercat sa interzica marsul, care a avut loc in fiecare an de peste un deceniu si pe care guvernul il considera ca "rusinos". De la 1 ianuarie, Bulgaria asigura presedintia semestriala a Uniunii Europene.



Organizatorii au obtinut insa de la tribunal dreptul de a manifesta.



"Nu acceptam sa fim catalogati drept antisemiti,…

