- Nikolai Malinov, fost deputat in legislativul de la Sofia din partea Partidului Socialist Bulgar si conducator al unui ONG pro-rus, este acuzat de catre procurorii bulgari de spionaj si spalare de bani in serviciul Rusiei, relateaza RadioFreeEurope.

- Malinov, in varsta de 50 de ani, si-a inceput in 2010 activitatile in slujba Institutului rus de studii strategice, condus de fosti oficiali ai serviciilor secrete, si a ONG-ului rus Vulturul cu doua capete, afirma procuratura bulgara.In momentul de fata el a fost eliberat conditionat in…

- Legea cu privire la asigurarea functionarii limbii ucrainene ca limba de stat a intrat in vigoare marti in Ucraina, documentul prevazand utilizarea obligatorie a limbii ucrainene in toate domeniile de activitate, informeaza publicatia Ukrainska Pravda, preluata de Agerpres. Aceasta lege prevede ca fiecare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE impotriva Moscovei au fost o eroare, potrivit Reuters.…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul italian Giuseppe Conte, presedintele rus a spus ca Moscova intelege ca Roma are o marja limitata de manevra din cauza diversilor factori, dar spera ca Italia sa poata explica Uniunii Europene pagubele pe care sanctiunile blocului comunitar le-au facut,…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a votat în noaptea de luni spre marti un text ce face posibila revenirea Rusiei în aceasta instanta, dupa cinci ani de criza institutionala în relatia cu Moscova, informeaza AFP, citata de Agerpres. Dreptul de vot al Moscovei a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca nu vor exista schimbari fundamentale în atitudinea Occidentului fata de Rusia, chiar daca Moscova ar face concesii si ar fi de acord sa îndeplineasca toate cerintele oponentilor ei, potrivit TASS. ‘Vor fi oare schimbari…