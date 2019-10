Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar sa inceapa la 1 septembrie și sa se incheie pe 1 iunie, consilierea psihologica de calitate, bursele in funcție de salariul minim net pe economie sunt cateva dintre propunerile elevilor de la Consiliul Național al Elevilor pentru anul 2019-2020, potrivit Hotnews. ”Gestionarea defectuoasa…

- Premierul spaniol in exercitiu Pedro Sanchez a promis luni sa majoreze pensiile si salariul minim, el prezentandu-si programul in perspectiva alegerilor parlamentare din 10 noiembrie, scrie agerpres.ro.

- Ziarul Unirea Salariul minim pe economie aproape de a crește din nou. In ”sistemul bugetar sunt oameni de valoare” – declarații ale Ministrului Muncii Salariul minim pe economie aproape de a crește din nou. In ”sistemul bugetar sunt oameni de valoare” – declarații ale Ministrului Muncii Salariul minim…

- Acesta este anunțul așteptat de milioane de romani. Salariul minim pe economie este foarte aproape de a crește din nou. O spune ministrul Muncii, Marius Budai, care a stabilit un obiectiv clar ar Guvernului. Romanii sa aiba venituri cat mai apropiate de cele din Uniunea Europeana.Schimbari importante…

- Ziarul Unirea Liber la creșterea salariului minim pe economie. Comisia Naționala de Prognoza vine cu propunerea, ministrul Muncii spune ca mai trebuie așteptat puțin Creșterea salariului minim pe economie este propusa, din nou, de Comisia Naționala de Prognoza, prin interemdiul Consiliului de Programare…

- Salariul minim pe economie ar putea crește in continuare, etapizat, pana spre sfarșitul anului viitor, prima majorare fiind programata pentru data de 1 octombrie, dupa cum a propus Comisia Naționala de Prognoza, prin Consiliul de Programare Economica.

- Peste 250.000 de someri sunt inregistrati in Romania, insa unii dintre acestia primesc din partea statului indemnizatii care ar face invidiosi aproape orice angajati. In primele Sase luni ale anului 2019 au fost platite indemnizatii de somaj in valoare totalaade peste 180 milioane de lei, in scadere…

- Romania are 5,32 milioane de salariati cu contracte cu norma intreaga, peste un sfert incaseaza salariul minim, iar cea mai mare parte din lucratori, adica peste 35% dintre acestia, au salarii care variaza intre 2.500 lei si 4.500 lei brut pe luna. La...