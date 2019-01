Stiri pe aceeasi tema

- In perioada martie-noiembrie 2018, 994 de elevi și 46 de cadre didactice de la 24 de unitați de invațamant sucevene au participat la proiectul educațional „Sa vorbim despre bani și banci”. Proiectul se deruleaza in baza unui Protocol de colaborare incheiat intre BNR și Ministerul Educației. Inspectoratul…

- [caption id="attachment_43628" align="alignleft" width="300"] Parlamentul Republicii Moldova[/caption] Maine, 11 decembrie, echipa Liceului ”Vasile Alecsandri” din Ungheni va demonstra cat de bine cunoaște istoria și menirea Parlamentului Republicii Moldova. Ea va intra in competiție cu alte trei echipe…

- Vremea rea a pus stapanire pe Moldova. Din cauza drumurilor inzapezite și lipsei curentului electric, trei școli din țara și-au suspendat cursurile.Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, in alte șase scoli programul a fost redus.

- Copiii de doi ani ar putea fi inscrisi in institutiile de educatie prescolara, acum varsta de admitere fiind de trei ani. Un proiect de modificare a Codului Educatiei a fost elaborat de catre Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii si este suspus dezbaterilor publice pe particip.gov.md, transmite…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a venit cu o pecizare dupa ce in spațiul public a aparut informația ca toate gradinițele din țara vor activa conform unui program de zece ore și nu de 12 , așa cum este in prezent in cazul majoritații instituțiilor de invațamant timpuriu din Chișinau. Potrivit…

- Elevii claselor I-XII-a vor ieși de maine in vacanța de toamna, transmite moldpres.md.Solicitat de agenție, șeful Direcției invațamant general a Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, Valentin Crudu, a specificat ca elevii din clasele primare, gimnaziale si liceale