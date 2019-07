Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restricționat in centrul Bucureștiului, in perioada 12-14 iulie, pentru buna desfașurare a doua evenimente, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Este vorba despre activitațile dedicate sarbatoririi “Zilei Nationale a Franței” și despre un eveniment organizat de ARCUB. Astfel, in…

- Incepe cea mai grea perioada pentru bucurestenii din sudul Capitalei! Principala artera de circulatie din cartierul Drumul Taberei se suspenda pana la intai septembrie, pentru constructia pasajului Ciurel si pentru reconstructia podului Grant! Fara tramvaiul 41, oamenii se tem ca vor petrece chiar si…

- Traficul este oprit, la ora transmiterii știrii, pe bulevardul Regina Elisabeta și pe bulevardul Știrbei Voda, din cauza unor schele cazute pe carosabil in urma ploii torențiale, informeaza Brigada Rutiera.Traficul rutier a fost oprit pe bulevardul Regina Elisabeta, intre Calea Victoriei și…

- ”Poliția, in ciuda criticilor, din cand in cand, cate un polițist iși mai da viața la datorie, mai e ranit, mai are confruntari cu interlopi, cu gloanțe, cu arme albe. Dar Poliția Locala nu face nimic, in afara de mers prin piețe. In astfel de situații, vreau sa vad eroismul poliției locale și anume…

- Doi politisti au fost prinsi conducand sub influenta alcoolului in timpul unui control efectuat de Brigada Rutiera vineri seara, in Bucuresti, pe numele unuia dintre ei fiind intocmit dosar de cercetare penala, informeaza Agerpres.roIn seara de 3 mai, politisti din cadrul Brigazii Rutiere aflati in…

- Polițiștii si procurorii fac, joi, 42 de percheziții in Argel, Ilfov, Valcea și in București, la locuințele a 18 persoane banuite de comiterea infracțiunilor de proxenetism și spalare de bani."Din cercetari a reieșit faptul ca, din 2014 pana in prezent, cei in cauza ar fi determinat 21 de…

- In seara dinaintea Floriilor la ortodocși, pe 20 aprilie, traficul in București va fi restricționat pe traseul pe care se va desfașura procesiunea religioasa, care incepe de la manastirea Radu Voda și se sfarșește cu Catedarala Patriarhala, transmit polițiștii de la brigada rutiera, potrivit mediafax.Citește…

- Traficul rutier va fi restrictionat in noaptea de joi spre vineri, in zona Piata Romana, pentru desfasurarea exercitiului medical NATO "Vigorous Warrior 2019", informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. "In intervalul orar 00,00 - 6,00, vor fi instituite restrictii la Piata Romana, benzile I si II de circulatie…