Bucuresti, Cluj, Iasi, Suceava, Targu Mures si Tulcea, printre orasele care achizitioneaza mijloace de transport electrice in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor radiate aproape s-a dublat in primele patru luni din acest an, fața de aceeași perioada din 2018, ajungand la un nivel record in ultimii 10 ani, arata o analiza Sierra Quadrant. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, 55.942 de firme au fost radiate in primele patru luni ale acestui…

- Intr-o economie care, dincolo de avansul PIB-ului, din statistici, este puternic afectata de subfinanțare și de blocajul financiar, sa știi cu cine faci afaceri, cu cine semnezi un contract a devenit extrem de important, in condițiile in care insolvențele, falimentele și radierile continua sa se afle…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a lansat o noua licitație pentru achiziția de autobuze electrice destinate transportului urban. Licitatia vizeaza cumpararea a 70 de...

- Festivalul Filmului Francez din Romania, ajuns la cea de-a 23-a ediție, se va desfașura in perioada 8-19 mai, fiind prezent in acest an, pentru prima data, in 13 orașe, cu 146 de proiecții: București, Cluj, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Braila, Buzau, Constanța, Pitești, Sfantu Gheorghe, Sinaia și…

- Ajuns la cea de-a 23-a ediție, Festivalul Filmului Francez din Romania se va desfașura in perioada 8-19 mai, fiind prezent in acest an, pentru prima data, in 13 orașe, cu 146 de proiecții: București, Cluj, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Braila, Buzau, Constanța, Pitești, Sfantu Gheorghe, Sinaia și Suceava.…

- Ajuns la cea de-a 23-a editie, Festivalul Filmului Francez din Romania se va desfasura in perioada 8-19 mai, fiind prezent in acest an, pentru prima data, in 13 orase, cu 146 de proiectii: Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Buzau, Constanta, Pitesti, Sfantu Gheorghe, Sinaia si Suceava.…

- Listele finale cu copiii inscrisi in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 vor fi afisate, joi, iar pana in 19 aprilie vor fi solutionate cazurile particulare ale copiilor care au ramas neinscrisi. In prima etapa de inscriere au fost depuse 150.084 de cereri. Potrivit calendarului…

- Analiza rezultatelor inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, organizata de Ministerul Educației Naționale in perioada 11 - 13 martie, releva o rata cumulata de promovare (clasa a XI-a și clasa a XII-a) de 36,88%, in creștere cu 0,36% fața de anul trecut…