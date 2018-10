Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Topolovatu Mare avea, inainte de Revolutie, ceva la care cei de acum doar viseaza: o unitate de productie de tip cooperativa care se ocupa si cu procesarea legumelor si fructelor cultivate acolo si cu exportul sucurilor fabricate in strainatate. Lucrurile acestea au fost povestite de catre…

- Dupa lungi asteptari, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat miercuri finantarea lucrarilor privind largirea arterei Prelungirea Ghencea. Proiectul a fost adoptat in unanimitate, costul investitiei fiind de aproape 559 de milioane de lei. Obiectivele proiectului…

- Tehnicianul formatiei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, si-a exprimat regretul pentru eliminarea lui Cristiano Ronaldo la meciul cu Valencia, scor 2-0, din grupele Ligii Campionilor, informeaza news.ro"Singurul lucru pe care il pot spune este ca sistemul VAR (neutilizat in Liga Camponilor)…

- Cancelarul german Angela Merkel sprijina creșterea livrarilor de gaze naturale din Azerbaidjan catre UE. Sambata, 25 august, la o conferința de presa comuna cu președintele azer Ilham Aliev de la Baku, ea a declarat ca: „deschiderea Coridorului Sudic al Gazului” este o veste buna pentru aprovizionarea…

- Un nou divort in showbiz-ul romanesc! Cantarețul Connect-R a anunțat pe pagina sa de pe o rețea de socializare ca el și Misha, mama fetiței sale, nu mai formeaza un cuplu de peste un an. Nimeni nu a știut pana acum ca relația lor s-a destramat, așa ca anunțul a luat prin surprindere pe toata lumea.…

- Procurorii DNA, redau, in rechizitoriul prin care a fost trimis in judecata dosarul Belina, obținut de ȘTIRIPESURSE.RO, stenogramele din ședința de Guvern in care s-a adoptat Hotararea de Guvern 858 privind modificarea si completarea, dupa caz, a denumirii, codului de clasificatie, descrierii tehnice…

- Intoarcerea la natura e cea mai buna tendința care ni se putea intampla. Ingredientele naturale, fie ca le consumi, fie ca le aplici pe piele, iți dau vitalitate și stralucirea aceea sanatoasa care ți se citește inclusiv in privire. Arderi naturale Dincolo de mișcare și o dieta echilibrata, o piele…

- Gradinita ultramoderna, cabinet medical la scoala și gaze in toata comuna! Sunt proiectele demarate de primarul Ion Birca din Turburea care anunța ca, in trei ani, va schimba fata comunei pe care o conduce. Edilul a mai obtinut fond...