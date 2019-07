Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul britanic Jake Pugh, din partidul Brexit, a declarat marti, in cadrul dezbaterii bilantului presedintiei Romaniei a Consiliului UE din plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg ca "decat sa celebram presedintia romana si succesele sale mai bine sa o sarbatorim pe Simona Halep,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat daca e multumit de rezultatele Presedintiei romane a Consiliului UE, ca tara noastra a incheiat un numar foarte mare de dosare, lucru care arata ca avem oameni foarte buni la Bruxelles. „Rezultatele pe care le-am obtinut sunt foarte bune. Toata lumea…

- Fostul jurnalist Felix Rache, fost consilier al premierului Mihai Tudose, intra la rupere dupa scorul obținut de PSD la europarlamentare. Potrivit acestuia, dezastrul partidului nu i datoreaza numai lui Liviu Dragnea, i se datoreaza și premierului Viorica Dancila.Victorie CATEGORICA pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat marti faaptul ca premierul Viorica Dancila nu a fost invitata la summitul UE de la Sibiu, afirmand ca fiecare stat are un singur reprezentant la acest eveniment, unde vor fi intalniri numai in format de Consiliu European, astfel ca Romania va fi reprezentata…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Viorica Dancila nu poate fi invitata la Summit-ul de la Sibiu deoarece reprezentantul Romaniei in Consiliul European este presedintele tarii, iar la Summit nu vor fi „evenimente strict protocolare la care lumea ar sta si ar pierde vremea”.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat sageti catre premierul Viorica Dancila. Social-democratul i-a transmis premierului ca PSD-ALDE au in continuare majoritatea in Parlament si ca se poate veni cu o restructurare a Guvernului in legislativ.