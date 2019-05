Noua Skoda Superb Scout 2.0 TDI 2019 costa incepand cu 40.000 euro fara dotari optionale

Masina cehilor a promit recent un usor facelift care aduce acum in premiera si o versiune Scout care nu se regasea in gama pana acum. Modelul are un pret de 40.000 euro sau 1.019.900 Kč in Cehia fara alege nici o dotare… [citeste mai departe]