- Un tribunal londonez a anuntat joi ca va decide miercuri daca sa-l convoace sau nu pe fostul ministru de externe Boris Johnson, acuzat ca a mintit in privinta costului aderarii Marii Britanii la Uniunea Europeana in cadrul campaniei pentru referendumul din 2016

- Premierul britanic Theresa May a semnalat miercuri ca ar fi dispusa sa accepte o oferta UE privind amânarea Brexit pe termen lung, atât timp cât Marea Britanie va putea parasi Blocul comunitar în momentul ratificarii acordului de Brexit, informeaza Mediafax citând cotidianul…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a afirmat ca ''nu exista absolut nici un motiv'' pentru o alta prelungire a Brexitului, deoarece situatia din parlamentul Marii Britanii nu s-a schimbat in mod esential, relateaza Reuters si DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a aflat! Ce se afla in…

- Publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung comenteaza, in editorialul de vineri, decizia politicienei conservatoare Theresa May de a parasi functia de premier al Marii Britanii dupa finalizarea Brexitului, informeaza dpa. "Theresa May, care i-a succedat in functie mai putin norocosului David Cameron,…

- Guvernul britanic a respins o petitie semnata de aproape 6 milioane de persoane care cer ca Articolul 50 – cel care notifica UE de intentia Marii Britanii de a parasi blocul european – sa fie revocat, scrie Politico. „Acest guvern nu va revoca Articolul 50. Vom onora rezultatele referendumului…

- Premierul britanic nu are nicio intenție de a revoca Articolul 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, în pofida unei petiții care a fost semnata de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtator de cuvânt, relateaza Mediafax citând The Guardian. Întrebat…

- Blocaj in Consiliul European, la Bruxelles, unde se discuta depre Brexit. Pana tarziu in noapte, șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeana nu au reușit sa ajunga la un acord in privința amanarii iesirii Marii Britanii, asa cum cere guvernul de la Londra.

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…