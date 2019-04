Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane care se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie nu va ieși din UE fara un acord daca Parlamentul de la Londra nu aproba acest scenariu, informeaza agenția de știri The Associated Press, potrivit mediafax. "In afara cazului in care Camera (Comunelor) este de acord, (un Brexit) fara…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- „In consultarile mele inainte de (summitul UE), voi face apel la UE27 sa fie deschisa la o prelungire extinsa daca Marea Britanie considera necesar sa isi regandeasca strategia privind Brexit-ul si sa obtina consens asupra acesteia', a scris Tusk pe Twitter. Liderii din UE ar urma sa ia o…

- Mai mulți lideri europeni și-au aratat dezamagirea fața de decizia Parlamentului de a respinge planul Brexit al Theresei May, chiar și dupa asigurari suplimentare din partea UE, potrivit CNN.Prim-ministru spaniol, Pedro Sanchez, a declarat ca "regreta" modul în care s-au desfașurat…

- Premierul britanic Theresa May va avea o intalnire importanta cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Premierul britanic a declarat ca intenționeaza sa obțina unele schimbari ale condițiilor Brexit-ului, cu scopul de a asigura aprobarea…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Parlamentul britanic a respins acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu 202 de voturi "pentru" și 432 "impotriva". Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra au votat, marți seara, pe 15 ianuarie, acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea…