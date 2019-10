Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit si Uniunea Europeana au convenit vineri sa intensifice discutiile in zilele urmatoare asupra noilor propuneri avansate de Londra privind un nou acord de Brexit, dupa ce o intalnire intre premierii britanic si irlandez a dat nastere la noi sperante, relateaza dpa. "UE si Marea Britanie…

- Odata cu apropierea datei prevazute pentru retragerea Regatului Unit dinUniunea Europeana, tot mai mulți europeni vor sa ramana in Marea Britanie, arata statisticile publicate, miercuri, de guvernul britanic. Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. Cetațenii UE care locuiesc…

- Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. La sfarsitul lui septembrie, numarul total de cereri primite era de peste 1,8 milioane (1.860.200), dintre care 520.600 in septembrie. Acest lucru arata o 'neliniste', dupa parerea lui Nicholas Hatton, fondatorul Asociatiei The3Million,…

- Astazi, 18 septembrie 2019, intr-o dezbatere in Parlamentul European reunit in sesiune plenara la Strasbourg, președintele in exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre situația in privința negocierilor de ieșire a Marii Britanii din Uniune. De altfel, inaltul oficial a declarat…

- Conturul unui nou acord al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de-acum ”clare”, iar negocierile intre Londra si Bruxelles se afla intr-un stadiu crucial, a anuntat luni ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in pofida obiectiilor europenilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am…

- Marea Britanie va trebui sa achite obligatii financiare in valoare de 43 de miliarde de euro, indiferent daca iesirea din Uniunea Europeana se va produce cu un acord Brexit ori nu, a avertizat luni Comisia Europeana."Toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene…

- Consilierul ''David Frost merge la Bruxelles pentru a se intalni cu principalii responsabili si a le preda personal un mesaj al prim-ministrului'', a indicat un purtator de cuvant al executivului de la Londra.El se va intalni cu presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European l-au avertizat, miercuri, pe noul premier Boris Johnson asupra efectelor economice foarte grave asupra Marii Britanii daca se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit. Boris Johnson, noul lider al Partidului Conservator…