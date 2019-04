Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Franta, Luxemburg si negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, sustin o scurta amanare a datei Brexitului, afirma oficiali citati de Reuters in timp ce continua discutiile premergatoare summitului european extraordinar ce are loc miercuri la Bruxelles. In opinia sustinatorilor…

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- La 1001 zile de la referendumul la care britanicii au decis plecarea din UE, europenii spun AJUNGE! Donald Tusk, președintele Consiliului European și-a asumat miercuri misiunea de a le transmite deputaților britanici: «ori veți vota in cursul saptamanii viitoare acordul de plecare din Uniune negociat…

- Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, anunta Theresa May. ”Aceasta amanare este o sursa de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la resedinta sa de la Downing Street sefa Guvernului conservator de la Londra.”Sper ca parlamentarii sa gaseasca un mijloc de aprobare…

- Bancile, administratori de active și companii de asigurari din Londra iși deschid sau iși extind huburi in UE pentru a evita ruptura creata de plecarea Marii Britanie din Uniunii Europena, informeaza Mediafax.Citește și: INCREDIBIL Ce le-a spus Viorica Dancila celor de la Bruxelles: Ce rezultate…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters. Premierul britanic…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…