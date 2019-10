Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de britanici - organizatorii sustin ca ar fi fost peste o jumatate de milion - au manifestat sambata in apropierea parlamentului de la Londra pentru a cere convocarea unui nou referendum privind Brexitul, transmite AFP. Manifestantii, in fruntea carora s-a plasat primarul laburist…

- Partidul Democratic Unionist Nord-Irlandez (DUP), care le-a asigurat conservatorilor premierului Boris Johnson o majoritate fragila in parlamentul britanic, a anuntat joi ca nu sprijina noul acord privind Brexitul convenit intre Londra si Bruxelles, liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn cerand…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu va cere Uniunii Europene o amânare a procedurii Brexit, deșo Parlamentul de la Londra a adoptat recent o lege ce îl obliga pe șeful Guvernului sa solicite o amânare pentru evita producerea unui Brexit fara acord, scrie Mediafax, citând…

- Boris Johnson s-a angajat, miercuri, într-o noua lupta cu Parlamentul britanic, dupa o înfrângere umilitoare cu o zi înainte cu privire la strategia sa de Brexit: deputații trebuie sa se pronunțe asupra unei legi care vizeaza prevenirea unei ieșiri din UE fara acord, propusa…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti Camerei Comunelor sa nu adopte proiectul de lege prin care adversarii Brexitului incearca sa-l oblige sa ceara o noua amanare a iesirii din UE in lipsa unui acord cu Bruxelles-ul sau in lipsa unui accept al legislativului de la Londra pentru un Brexit fara…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a facut un apel catre Parlament sa nu adopte legea prin care Guvernul ar fi impiedicat sa decida ieșirea Regatului Unit fara un acord pe 31 octombrie. Johnson a exclus posibilitatea unei nou amanari a Brexit-ului, iar surse BBC au afirmat ca premierul…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene Michel Barnier a declarat ca nu este optimist in privinta sanselor de a se evita scenariul unui Brexit fara acord, deoarece Bruxelles-ul nu poate raspunde solicitarilor Londrei privind eliminarea plasei de siguranta (clauza de backstop) din acordul de retragere al…

- Scenariul ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana fara acord, la 31 octombrie, pare a fi cel mai probabil, daca avem in vedere declarațiile din ultimele saptamani ale lui Boris Johnson de-a lungul campaniei derulate in vizitele efctuate in diverse zone ale țarii. UE se pregatește pentru a face…