- 'Guvernul conservator urmareste in mod agresiv un Brexit cu consecinte daunatoare. El pune in pericol vieti (...) si ameninta de maniera nejustificata integritatea Regatului Unit', si-a justificat Phillip Lee decizia intr-un comunicat. El s-a asezat marti in bancile opozitiei, intr-un moment in care…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters. Johnson este favorit in aceasta cursa, in care mai este angrenat ministrul…

- In ședința CEx al PSD desfașurata miercuri seara la Vila Lac, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici i-a avertizat pe liderii partidului ca de la buget lipsesc cateva miliarde care trebuie urgent gasite pentru acoperirea deficitului. Guvernul trebuie sa faca rost de aproape 7 miliarde de lei. Rectificarea…

- Premierul interimar al Marii Britanii, Theresa May, a felicitat-o pe Ursula von der Leyen pentru faptul ca a devenit prima femeie nominalizata la funcția de președinte al Comisiei Europene, scrie Mediafax, citând Politico. May a declarat ca Guvernul de la Londra a jucat un rol "constructiv"…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, infiintarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare si monitorizare a proiectelor de investitii in infrastructura, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. 'In sedinta de Guvern de astazi a fost si o hotarare de guvern privind infiintarea…

- Jeremy Hunt, ministru de Externe candidat pentru functia de premier britanic, a declarat ca va decide iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana la 31 octombrie, fara un acord, daca pana la inceputul acelei luni nu va exista nicio intelegere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Anuntul a fost facut luni seara de grupul parlamentar conservator, reunit in asa-numitul ''Comitet 1922'', care supervizeaza intregul proces al alegerilor, dupa ce Theresa May a demisionat din functia de lider al conservatorilor. Printre candidatii la succesiunea sa se numara fostul ministru de externe…