Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat britanic pentru transporturi Jo Johnson - fratele mai mic al fostului ministru de externe Boris Johnson - a demisionat vineri din guvernul condus de premierul Theresa May si a cerut organizarea unui nou referendum pentru a evita "vasalitatea sau haosul", relateaza Reuters, dpa…

- Premierul britanic Theresa May a transmis clar ca nu doreste sa intre intr-o perioada de tranzitie post-Brexit pe termen nelimitat, a declarat miercuri purtatorul sau de cuvant, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Ziarul Times a scris, mentionand documente ale cabinetului May, ca planurile premierului…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este o problema grava pentru Scotia, pentru care singura solutie este independenta sa fata de Regatul Unit, a declarat marti premierul scotian Nicola Sturgeon, relateaza Reuters. “Brexitul este o problemă gravă pentru Scoţia”, a…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este o problema grava pentru Scotia, pentru care singura solutie este independenta sa fata de Regatul Unit, a declarat marti premierul scotian Nicola Sturgeon, relateaza Reuters. 'Brexitul este o problema grava pentru Scotia', a spus Nicola Sturgeon…

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters. Echipa lui May vrea ca acordul final de ieşire…

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de o oarecare flexibilitate in negocierile cu privire la Brexit in masura in care si Marea Britanie a facut acest lucru, pentru a se putea ajunge la un acord convenabil pentru amandoua partile, sustine premierul britanic Theresa May intr-un articol publicat…

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…