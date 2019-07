Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Tarcea NU vrea sa mai conduca Înalta Curte de Casație și Justiție. Acesta nu a mai candidat pentru un nou mandat, deși actualul expira în septembrie, iar luni, 1 iulie, a fost ultima zi în care putea sa intre în cursa.

- Cererea a fost depusa in 22 martie de catre Florin Iordache, caruia Liviu Dragnea, aflat in concediu cu probleme medicale, i-a delegat atributiile. Sesizarea vizeaza lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Florin Iordache reclama…

- Curtea Constituționala trebuia sa tranșeze luni sesizarea lui Florin Iordache privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema completurilor de 3 judecatori. CCR a decis, totuși, sa amane luarea unei decizi pana pe 5 iunie. Pe de alta parte, judecatorii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, pentru 20 mai, decizia asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 aprilie, Curtea a…

- CCR a amanat pentru 20 mai sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta de Florin Iordache, fiind a doua amanare in privința pronunțarii in acest caz și a treia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, într-o conferinta de presa la Dumbraveni (județul Suceava), ca o decizie a Curtii Constitutionale (CCR) în privinta completurilor de trei judecatori de la Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) ar putea avea ca efect reluarea…

- Curtea Constitutionala (CCR) dezbate miercuri sesizarea lui Florin Iordache privind completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), o speta care l-ar putea scapa pe Liviu Dragnea de condamnarea in prima instanta la...

- "PNL a atacat la Curtea Constitutionala Regulamentul Camerei Deputatilor, solicitand CCR sa se pronunte asupra delegarii de competente pe care poate sa o faca presedintele Camerei Deputatilor catre vicepresedinti. Punctul nostru de vedere este foarte clar: presedintele Camerei Deputatilor nu poate…