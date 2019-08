Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump are autoritatea de a evita sanctiunile impuse impotriva Turciei pentru achizitionarea de sisteme de aparare aeriana rusesti si ar trebui sa gaseasca "o cale de mijloc" in aceasta disputa, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.…

Curtea Suprema a Turciei l-a achitat pe jurnalistul Mehmet Altan de acuzatia de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de guvernul de la Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza vineri agentia Anadolu, preluata de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Curtea Suprema a Turciei l-a achitat pe jurnalistul Mehmet Altan de acuzatia de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de guvernul de la Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza vineri agentia Anadolu, preluata de Reuters. Aceeasi instanta i-a…

- Turcia va adopta 'masuri de retorsiune' in cazul in care SUA impun sanctiuni Ankarei in legatura cu achizitionarea sistemelor de aparare S-400, de productie ruseasca, a anuntat vineri ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters. Cavusoglu a declarat pentru agentia…

- Autoritatile de la Ankara au ordonat arestarea a 249 de angajati ai Ministerului de Externe turc pentru legaturi suspecte cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de autoritati ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016, informeaza luni postul de televiziune local…

- Autoritatile au efectuat cu regularitate operatiuni impotriva presupusilor adepti ai predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat din 1999 in SUA (traieste in prezent Pennsylvania), in urma puciului esuat in noaptea de 14 spre 15 iulie 2016. Gulen neaga orice implicare in complotul ratat. Procurorul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

