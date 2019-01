Brazilia ar putea gazdui o baza militara a SUA Noul presedinte brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat ca ar fi deschis posibilitatii ca SUA sa opereze o baza militara pe teritoriul Braziliei, o miscare care ar marca schimbarea directiei politicii externe a tarii.



Bolsonaro, care si-a inceput mandatul, marti, a declarat ca sustinerea Rusiei fata de dictatura presedintelui Nicolas Maudoro in Venezuala a intensificat tensiunile din regiune.



Intrebat de SBT TV daca acest lucru inseamna ca va permite SUA sa aiba o prezenta militara in Brazilia, Bolsonaro a raspuns ca ar fi cu siguranta dispus sa negocieze aceasta posibilitate.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro a fost investit marti in functia de presedinte al Braziliei in cadrul unei ceremonii oficiale la Brasilia, relateaza AFP. Investirea vine la peste doua luni dupa ce el a castigat alegerile cu un program de extrema-dreapta in fata stangii, la capatul unei campanii care i-a divizat…

- John Kelly va parasi postul de secretar general al Casei Albe la finalul anului, a anuntat sambata presedintele Donald Trump in timpul unei intalniri cu presa, informeaza CNN. Trump a declarat: "John Kelly va pleca la finalul anului. Apreciez foarte mult munca lui". Presedintele…

- Germania isi mentine angajamentul fata de construirea gazoductului Nord Stream 2, destinat sa transporte gaz rusesc spre Europa ocolind Ucraina, in pofida escaladarii tensiunilor in regiune, a indicat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert. SUA si alte voci…

- Rusia a informat luni ca se pregateste de plasarea unor rachete nucleare americane in Europa, in urma retragerii Washingtonului din acordul nuclear din perioada Razboiului Rece, in ciuda faptului ca SUA neaga ca ar avea astfel de planuri, scrie Reuters. Rusia incearca sa il convinga pe presedintele…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anuntat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin la Washington. Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul Kremlinului si pe data de 11 noiembrie, la Paris, a mai anuntat…

- Un agent chinez, arestat in Belgia, a fost extradat in Statele Unite si inculpat pentru ca ar fi incercat sa fure secrete industriale de la companii aeronautice americane. Acest agent al Ministerului chinez al Securitatii Statului, Yanjun Xu, alias Qu Hui sau Zhang Hui, a fost arestat pe 1…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, si-a prezentat demisia, marti, iar presedintele Donald Trump i-a acceptat-o. Haley isi va incheia activitatea "la sfarsitul anului", a confirmat Donald Trump. "Este o persoana foarte speciala", a precizat presedintele SUA, explicand ca ambasadorul…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat, luni, ca liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, va intreprinde curand o vizita in Rusia, iar presedintele chinez Xi Jinping ar putea vizita Coreea de Nord. Moon Jae-In a facut aceste declaratii in cursul unei reuniuni a Cabinetului sud-coreean,…