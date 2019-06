Potrivit sursei citate, Detasamentul de Pompieri Fagaras a intervenit, luni seara, cu o autospeciala cu apa si spuma si o motopompa in satul Cincsor, comuna Voila, unde apa acumulata pe versanti s-a scurs in gospodarii. In sprijinul pompierilor militari a intervenit si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Voila.

De asemenea, pompierii de la ISU Brasov au intervenit, in aceeasi zi, pentru decolmatarea unui parau in localitatea Paltin, unde un pod a fost inundat in urma cresterii debitului apei. O parte a judetului Brasov s-a aflat, in intervalul 3 iunie, ora 12,00 - 4 iunie,…