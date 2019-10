Stiri pe aceeasi tema

- Loctiitorul sefului Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, a participat joi, 17 octombrie, la Ziua Distinsilor Vizitatori in cadrul exercitiului multinational CETATEA 2019, din Baza 42 Comunicatii si Tehnologia Informatiei, de la Rasnov, judetul Brasov. CETATEA 19 este un…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice un proiect de decizie prin care stabilesc conditiile tehnice referitoare la utilizarea retelelor publice mobile de comunicatii electronice si conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT. Conectarea…

- Incepute in anul 2017, lucrarile de modernizare a DN 73 in judetul Brașov au ajuns in stadiul construirii unui pod. Mai exact, potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, marti a inceput montarea grinzilor pe podul nou de pe DN73 (denumite de drumari lucrari…

- Aproximativ 300 de marinari militari din Ucraina si Romania vor participa, incepand de marti, la exercitiul bilateral Riverine 2019, pe Dunare, intre Izmail, bratul Chilia al Dunarii, si Tulcea, se arata intr-un comunicat remis luni AGERPRES de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Exercitiul…

- Municipiul Sighetu Marmatiei va gazdui cea de-a IX-a editie a Festivalul de muzica si arta medievala "Aeternus Maramorosiensis", eveniment la care, pe langa locuitorii orasului, sunt asteptati sa participe numerosi turisti, a declarat joi, pentru AGERPRES, consilierul local Daniela Onita Ivascu.…

- Un Festival a fost conceput special pentru a-i ajuta pe tinerii artisti sa nu abandoneze scoala! 86 de instrumentisti romani si straini se pregatesc la Academia Festivalul International „Musica Kronstadt” din Brasov 86 de tineri instrumentisti romani si straini din Germania, Spania,…

- Ministerul Apararii organizeaza la Brasov o campanie de recrutare pentru cei care vor sa fie militari voluntari in rezerva! Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca organizeaza, in perioada 1-23 august 2019, o campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca…

- There is a great need for infrastructure in Romania and it is still difficult to get to Transylvania, US Ambassador in Bucharest Hans Klemm stated on the occasion of participating in a debate organised by the Histories and Film Festival in Rasnov (FFIR). He said he was amazed of how full of…