- Actorul Brad Pitt, care interpreteaza rolul unui astronaut in cel mai recent film al sau, va avea ocazia sa discute cu un membru al echipajului de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), a anuntat duminica agentia spatiala americana NASA, citata de DPA. Pitt, in varsta de 55 de ani,…

- Doi adolescenți au alergat dupa un tanar, care a incercat sa se adaposteasca intr-un club din cartierul londonez Brixton. Din nefericire, tanarul nu a scapat, fiind ucis prin injunghiere de cei doi adolescenți chiar in fața unor copii aflati in club. Imagini cu impact emotional puternic.

- „A fost odata la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, cel de-al noualea lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de putin peste 900.000 de lei, potrivit news.ro.Filmul, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot…

- Grupul Coordonator al Programului Bunelor Practici ale Autoritaților Publice Locale din Moldova a desemnat cele mai bune practici din republica. Sunt 41 la numar, din 30 de localitați. Dintre acestea, trei sunt din raionul Calarași. 1. Festivalul ”La Hramul caruțașilor” din Bravicea Pe 21 iulie a.c.,…

- Detalii noi privind explozia de la Criuleni. Doi copii se jucau cu o grenada si la un moment dat au detonat-o. In urma exploziei, un minor de 10 ani a decedat pe loc, iar altul, de 11, a fost dus la spital.

- "Unitatea de propulsie nucleara a submersibilului este complet izolata", a spus Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Este pentru prima data cand autoritatile ruse confirma ca submarinul in cauza avea un sistem de propulsie nucleara, deși presa rusa a scris imediat dupa tragedie ca submarinul…

- Imagini apocaliptice la Otaci. 36 de apartamente dintr-un bloc s-au prabusit in gol, sub privirile locatarilor. Din fericire, victime nu au fost inregistrate, intrucat oamenii au fost evacuati cu doar cateva ore inainte de incident.